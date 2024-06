Así será la rutina de AMLO cuando se retire

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha compartido detalles sobre su rutina después de concluir su mandato y entregar la banda presidencial el 1 de octubre.

López Obrador explicó que no posee un rancho y que "La Chingada" en Palenque, Chiapas, es una quinta de una hectárea y media, aproximadamente 15 mil metros cuadrados. Allí, relató, tiene un sendero "con un puentecito de madera" por el cual caminará todas las mañanas antes de desayunar.

"Camino 12 vueltas, cinco kilómetros", comentó, y al terminar tomará un baño para luego desayunar. Después, se dedicará a escribir. "Tú que sabes de eso, aguanto dos horas, me paro, camino; la casa tiene cuatro corredores, camino un poco, me tomo un café y me vuelvo a sentar otras dos horas y ya viene la hora de la comida", indicó.

López Obrador agregó que quiere recuperar la costumbre de "las familias del trópico" de tomar una siesta en una hamaca durante una hora y media después de comer, para luego tomar un baño y volver a escribir.

"Dos horas y otras dos horas y ya llegó a la tarde-noche y a escuchar los ruidos de la naturaleza, los grillos, los sapos y ya en la noche cuando hay luna llena, ¡imagínate!", expresó.

El mandatario recordó que dedicará tres años a trabajar en un libro sobre la sociedad y la vida en la época prehispánica.