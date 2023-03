Así vivían los migrantes dentro del centro migratorio siniestrado en Ciudad Juárez

En las redes sociales, distintos medios de comunicación compartieron un video tomado desde un celular, que dejaba en evidencia las pésima condiciones en la que los migrantes descansaban dentro del centro migratorio que se incendio en Ciudad Juárez.

La grabación se dio por medio de historias de Instagram, donde se puede observar las condiciones en la que los migrantes se encontraban horas antes del incendio que termino por cobrar la vida de 39 migrantes, en su mayoría de Guatemala y Venezuela.

Así el "albergue" del INM en Ciudad Juárez. Los migrantes sobrevivían en condiciones infrahumanas. El estilo del gobierno "más humanista" del mundo. #FueElGobierno pic.twitter.com/ZiaQm2n4Bq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 31, 2023

El video inicia dentro del baño de las instalaciones, donde se destaca que los sanitarios no tiene puertas y las instalaciones no tiene ventanas. Después la cámara panea al resto del inmueble, donde los migrantes no tienen ningún lujo, pues estos solo tenían acceso a unas colchonetas.

Al igual que los baños, estas instalaciones que se asemejan a una cárcel, no cuentan con ventanas, ni ventilación, siendo el único punto de acceso y salida, una puesta con barrotes de acero.

El video se viralizó en redes sociales y habría sido grabado por un indocumentado que pasaba la noche en la estancia provisional, el cual envió la grabación a otra persona que estaba fuera del centro migratorio, según El Universal.