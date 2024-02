Atacan el auto de periodista que acusó de agresión a la alcaldesa de Tijuana

Ek dia de ayer, 1 de Febrero a las 15:00 horas, la periodista independiente Yolanda Caballero Jacobo sufrió una agresión en su contra, cuando un desconocido rompió los vidrios de su auto y arrojó un artefacto explosivo dentro, quemando parte de la unidad, esto mientras la periodista realizaba una entrevista.

El gremio periodístico de Tijuana señala que la periodista independiente se encuentra bien de salud, pero este señala que la agresión fue ordenada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

Las imagen del atentado quedaron registradas en video, donde se ve como un sujeto camina hacia la camioneta de la periodista, rompiendo las ventanas y arrojado el explosivo, para después escapar en otro auto.

?? ARTICLE 19 documenta el atentado en contra de la periodista independiente Yolanda Caballero Jacobo, sujetos desconocidos incendiaron su vehículo la tarde de este jueves 1 de febrero de 2024.



: @verificado_mx







pic.twitter.com/BbbynqiWJv — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 2, 2024

La periodista señala que este atentado se dio debido a que una persona le preguntó a la alcaldesa morenista en un evento público sobre el vanbadofo de la ciudad, a lo que la alcaldesa le pregunto si este preguntó por órdenes de Yolanda Caballero

"Esa mañana sufrí la segunda agresión, en menos de 15 días, por parte de la alcaldesa de esta ciudad. Todo empezó cuando un ciudadano, que jamás había visto en mi vida, le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive", citó.

"Me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos: ´Viene con Yolanda, qué gusto´. Como si una periodista, que nunca ha necesitado intermediarios, hubiera contratado a un ciudadano para que la atacara", refirió.

Tras el ataque, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda publicó en su cuenta oficial de Facebook que apoyaría a la periodista y que incluso ya se había comunicado con ella.

Por su parte el Presidente Obrador señaló que la periodistas ya está siendo protegida por las autoridades pero defendió a la alcaldesa de Tijuana, negando que esta pudiera ordenar un ataque de esa semejanza.