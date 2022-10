Autora del Rey Del Cash asegura que fue amenazada con la cárcel por un alto mando

La periodista, Elena Chávez González, quien hace poco estrenó su libro, El Rey del Cash, donde señalan de una red de dinero ilegal con el que se financió las campañas y movimientos de AMLO, aseguró que ella y su familia ya fueron amenazadas.

En una entrevista para Aristegui Noticias, la escritora afirmó que a pocas horas de que el libro saliera en Amazon, un funcionario de alto nivel cercano al presidente habría llamado a su hermana para amenazarla por la salida del próximo libro, donde también se señaló que esta terminaría en la cárcel.

De esta manera, la periodista pidió que no se involucra a su familia en los temas que ella maneja, debido a que sus mismo hermanos pidieron que no fueron increpados por el contenido del libro, del cual, ellos no tienen nada que ver.

En el Libro se relata que Mario Delgado Carrillo, exsecretario de Finanzas del gobierno de Ebrard en la capital del país y actual dirigente del Comité Nacional de Morena, creó una empresa fantasma para sacar dinero de las arcas de la Ciudad de México y financiar la campaña política de AMLO.