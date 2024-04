Avanza Reforma de Pensiones para garantizar jubilación con el 100% del salario actual

En un paso hacia la reforma del sistema de pensiones, diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron en la Comisión de Seguridad Social el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Este fondo, financiado con recursos de cuentas inactivas de Afores, pretende asegurar una jubilación digna para los trabajadores mexicanos.

La iniciativa, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y su compañera Angélica Ivonne Cisneros, ha generado debate entre legisladores y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

"Lo que se pretende es compensar las distorsiones que generó el esquema 1997 en perjuicio de 45 millones de trabajadores. Ellos son los que están sufriendo porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40 por ciento y el fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna", argumentó Mier.

Por su parte, Cisneros dijo: "El propósito es que contemos en México con un fondo solidario de pensiones que pueda ser complementario".

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, explicó, se conformaría con los recursos de las cuentas inactivas, con las utilidades que generen empresas paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros recursos generados por el Gobierno federal con la promesa de que sirva de compensación para otorgar a los trabajadores un retiro equivalente al 100 por ciento de su último salario.

Mientras que los impulsores de la propuesta argumentan que busca compensar las deficiencias del sistema actual, algunos opositores la critican por considerar que el Gobierno busca apoderarse de los recursos de los trabajadores.

Amafore niega robos

Amafore ha negado las acusaciones de expropiación, destacando que la iniciativa busca formalizar una transferencia de recursos en curso desde hace años.