Avión presidencial realiza vuelo; se dio la vuelta antes de llegar al océano Pacífico

El avión presidencial "José María Morelos y Pavón" se encuentra realizando un vuelo este jueves 16 de diciembre.

El portal Flight Aware, que monitorea vuelos en vivo en todo el mundo, registró el despegue del avión presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 9:41.

Hasta el momento se desconoce cuál es el destino del avión presidencial TP-01. En este momento está en Jalisco y se dio vuelta al llegar al océano Pacífico.

¿A dónde va el avión presidencial?

El avión presidencial Boeing 787-8 salió del exhangar presidencial en el AICM a las 9:41 de la mañana, de acuerdo con Flight Aware; se desconoce cuál es su destino.

La página marca "en vuelo hacia" y señala que el viaje está programado.

Puedes monitorear el vuelo del avión presidencial a través del link es.flightaware.com/live/flight/FAM3523 o escribir su matricula FAM 3523 en el buscador del portal.

De acuerdo con el periodista Alejandro Domínguez el avión presidencial debe hacer este tipo de vuelos como parte del mantenimiento.

Se desconoce si el vuelo del avión presidencial de hoy 16 de diciembre es parte de estos.

¿Ya se vendió el avión presidencial?

El avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón" sigue parado en el exhangar presidencial en el AICM, sin ser del interés de nadie.

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era candidato prometió que de llegar a la Presidencia vendería el avión presidencial que "no lo tiene ni Obama".

Desde 2018 AMLO no ha logrado que salga ni en rifa y aunque ha habido algunas ofertas, el gobierno no las ha aceptado para no malbaratarlo.

Su costo mínimo es de 150 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos).

El avión presidencial "José María Morelos y Pavón" fue comprado por Felipe Calderón por alrededor de 218 millones de pesos, pero usado hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.