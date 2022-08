¡Baby on the way!; Samuel García y Mariana Rodríguez serán padres

Por medio de sus redes sociales, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García y su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, anunciaron que serán padres, con una fotografía de un ultrasonido.

En su publicación, la famosa influencer y empresaria, aseguró que ser padres era uno de los sueños de la joven pareja por lo que se espera con ansias la llegada del nuevo miembro de la familia García.

"¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá", expresaron en el pie de foto que acompañó a la impactante noticia.

Ante esta noticia, los seguidores de Mariana Rodríguez se alegraron por el bebé de la influencer, se especulo de el sexo y el nombre del bebé, pero tanto los meses de gestación como los generales del bebé, siguen siendo un secreto.