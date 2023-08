Beatriz Paredes asegura que no negoció su salida; Señaló que Xóchitl la superó

En una reunión privada, Beatriz Paredes, afirmó que esta no negoció a favor de Xóchitl Gálvez para darle el paso libre a la candidatura del Frente Amplio Por México, Paredes afirmó que esta cedio por los números que arrojaron las encuestas internas.

En la reunión que se dio con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está afirmo que esta acepto que los números no le favorecian y negó cualquier tipo de negociación.

"No hubo ninguna negociación, yo nunca he negociado en lo oscurito, lo oscurito me gusta para observar las estrellas y para querer a las personas que amo, es para lo único que me gusta la obscuridad."

"Como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen."

Asimismo, Paredes admitió que su salud y sus propuestas fue un factor para no poder convencer a los otros aspirantes a formar parte de su bloque.

"La fractura en mi tobillo fue magnificada como una enfermedad grave y la guerra sucia esparció la falsedad de que es invalidez permanente. No es así y sé que mis verdaderos amigos jamás lo creyeron y qué bueno que no sea así.

"No tuve la aptitud de convencer a mis correligionarios que también fueron aspirantes, a que se sumaran a mi propuesta.

Finalmente, Beatriz Paredes aceptó su derrota y mostró su apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez.