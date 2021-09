Bloquean la creación de una comisión para investigar caída de la Línea 12

De nueva cuenta, ahora en la actual Legislatura, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados bloquearon la creación de una Comisión Especial Plural para dar seguimiento a la investigación por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas sin vida y más de 100 heridas.

El diputado Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentó ayer una iniciativa para crear dicha comisión, que se enfoque en esclarecer los hechos, la reparación del daño a las víctimas y la no repetición de los hechos.

"Hoy, ante las evidencias que nos presenta el gobierno de la Ciudad y la empresa encargada de hacer el dictamen (DNV), consideramos que este Congreso tiene la obligación de investigar y ejercer una facultad inherente que es la rendición de cuentas para una verdadera justicia a las víctimas de este hecho", dijo.

En la sesión ordinaria virtual, destacó la importancia de enfocarse "en la reparación del daño, pero también en la no repetición para que este tipo de eventos no queden impunes y dar seguimiento pleno a la atención que se da a las víctimas y a la investigación en particular".

Torres González agregó que dicha Comisión es necesaria, "ya que, aunque son sabidas las conclusiones realizadas por la empresa noruega DNV a nivel técnico y se informó sobre dos carpetas de investigación por parte de la Fiscalía capitalina, no ha sido satisfecha la exigencia de justicia por parte de las víctimas, directas e indirectas, del accidente".

El legislador del Movimiento Ciudadano destacó que la creación de esta Comisión sentaría un precedente, pues, aunque se intentó en ocasiones anteriores en la Legislatura pasada, no fructificó.

El diputado del PAN, Federico Döring respaldó la iniciativa en favor de las víctimas y dijo que no se debe tomar "como palabra de Dios" la información que emita el gobierno de la Ciudad de México. "La ciudad tiene derecho a saber la verdad", añadió.

Sin embargo, esos argumentos no fueron suficientes para conseguir la mayoría de votos.

Gerardo Villanueva, de Morena, acusó a los diputados de oposición de ser "oportunistas" y usar la tragedia para "hacer política de una forma muy baja". Y aseguró que el Congreso capitalino ya tiene "las herramientas parlamentarias" para enfrentar el tema.

La votación se realizó con un resultado de 27 a favor y 33 en contra, con cero abstenciones.