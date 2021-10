´¡Bonilla nos está matando!´: Manifestantes protestan a AMLO en Baja California

Al menos dos protestas frenaron el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador en Mexicali, al topar manifestantes contra del gobernador Jaime Bonilla y los legisladores morenistas que promueven la legalización del aborto en Baja California.

"¡Bonilla nos está matando, Bonilla nos está matando! ¡Escúchenos Presidente!", fueron algunas de las frases que expresaron mujeres que protestaban, con pancartas, por las desapariciones y feminicidios en la entidad, previo a que encabezara la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Mexicali.

El mandatario bajó por unos momentos el vidrio de la ventanilla de su camioneta para saludar a quienes se acercaban.

Durante su paso, también una treintena de manifestantes se pronunció contra la iniciativa de ley que presentó esta semana la diputada local de Morena, Liliana Michel Sánchez Allende, para legalizar el aborto en la entidad.

"Aborto es un homicidio, hoy el aborto tiene penas y que lo quieran despenalizar significa que sea no sea un homicidio. Mi vida no vale más , tu vida no vale más, la vida de los que estamos aquí no vale más que la vida del hijo que trae en el vientre nuestra gobernadora (Marina del Pilar, quien apenas asumirá el cargo) , de los hijos de las mujeres que se están viendo orilladas a buscar una solución de muerte porque este gobierno no da soluciones", gritó una manifestante que representa a un grupo que promueve una consulta ciudadana por el derecho a la vida.

Durante este fin de semana, el presidente inició una gira de trabajo por la entidad. Además de Mexicali, el mandatario visitará este viernes Tecate, donde encabezará la actualización de los Programas del Bienestar.