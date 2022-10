Cabeza de Vaca ya habría salido de México

México. - El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 'N', ya habría salido de México, y se cree que se encuentra refugiado en Estados Unidos.

Segun información de medios nacionales, fuentes migratorias aseguraron que desde el pasado 28 de septiembre, dos días antes de dejarle la gubernatura a Américo Villareal, el exfuncionario salió del territorio mexicano.

Pero, la defensa legal de Francisco Javier García, señaló que su cliente se encuentra de vacaciones en su rancho.

Cabe de recordar que le pasado martes, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer desde Palacio Nacional que, un juez de control giró una nueva orden de aprehensión contra exgobernador tamaulipeco, tras ser acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos de delincuencia organizada.

También, indicó que, el Instituto Nacional de Migración (INM) giró una alerta migratoria para evitar que Cabeza de Vaca se dé a la fuga.

Lanzan alerta migratoria contra Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR), solicitó la colaboración de autoridades migratorias, al existir una nueva orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal panista, emitida por un juez de distrito por su probable participación en hechos delictivos de delincuencia organizada.

Dicha alerta migratoria, tiene como propósito verificar e informar sobre el ingreso y salida en territorio nacional del ex gobernador de Tamaulipas.

Cabeza de Vaca acusa persecución

Luego de haberse emitido una alerta migratoria por el Instituto Nacional de Migración (INM), por una nueva orden de aprehensión, por la probable participación del ex gobernador de Tamaulipas, en hechos delictivos de delincuencia organizada, Francisco Javier ´N´, denunció al gobierno federal de ´persecución política en contra de opositores´.

El ex mandatario federal, denunció a través de su cuenta oficial de Twitter, que está siendo víctima de una ´nueva persecución política´, por lo que presentará información pertinente al caso.

"Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores", escribió Cabeza de Vaca en su cuenta de Twitter.