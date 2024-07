Calcula Claudia Sheinbaum que elección de jueces costará unos $7 mil mdp

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los comicios de jueces, magistrados y ministros costaría alrededor de $7 mil millones de pesos.

Por ello, la morenista, tras reunirse con alrededor de dos mil jóvenes de todo el país en el Polyforum Siqueiros, consideró que tiene que analizarse si es factible la elección escalonada de mil 600 jueces y magistrados del país, como se plantea en la reforma al Poder Judicial, porque "no puedes estar haciendo elecciones cada tres meses".

"No me opongo, pero hay que revisarlo, si es factible, si no es factible. Miren, hay temas por ejemplo de una elección, me lo contaba el otro día la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde), dice el Instituto Nacional Electoral que podría costar $7 mil millones de pesos", reveló en rueda de prensa.

La candidata ganadora de la elección presidencial del 2 de junio señaló que el Poder Judicial de hoy libera delincuentes, por lo cual es necesaria la reforma al Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de los mexicanos.

De acuerdo con Sheinbaum, "el Poder Judicial de hoy ya no sólo invade las competencias del Poder Legislativo, al anular leyes que son aprobadas por el Legislativo, con argumentos de procedimientos, ni siquiera con argumentos de fondo, sino que además libera delincuentes".

Puso énfasis que el objetivo de elegir mediante el voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para fortalecer la impartición de justicia en el país.

Por otra parte, Sheinbaum respaldó la decisión de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien anunció que solicitará juicio político contra el juez federal Rodrigo de la Peza, quien ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a dos magistrados de la Sala Superior.

"La Constitución claramente especifica que en el caso electoral el máximo organismo es el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior. ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole a un Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales?", cuestionó.

Consideró que este juez federal "actúa políticamente", ya que no tiene atribuciones en materia electoral, por lo que tendría que investigarse cuáles son las razones de su actuar.

"Y por eso digo que tiene razón la secretaria (de Gobernación) en plantear este tema y que, a ver si el Consejo de la Judicatura evalúa a este juez que está completamente fuera de sus funciones", añadió.

Criticó que este juez ha actuado antes en contra de decisiones de los poderes Legislativo y el Ejecutivo, es decir, anotó, "es un juez que actúa políticamente, que le exige a la Sala Superior que nombre a dos, cuando hasta donde entiendo se requiere solamente uno más para poder calificar la elección presidencial".

Sheinbaum, además, refirió que para elegir a los dos magistrados electorales por parte del Senado, tiene que ser propuestos por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes, la morenista, al participar en el acto "Jóvenes: el corazón de la transformación", llamó a la juventud a que "no permitan nunca un régimen autoritario y que construyan desde abajo la libertad del pueblo de México".

Refirió además que trabaja en el presupuesto del 2025, el cual contempla asignaciones para la construcción de viviendas accesibles para la juventud.