Captan a cachorro de leon en calles de Veracruz

Una cachorra de leona fue captada en videos compartidos en redes sociales vagando en las calles de la zona residencial Riviera Veracruzana, en los límites de los municipios de Boca del Río y Alvarado, en Veracruz.

En un primer video compartido en Twitter, se ve a la leona caminando sola, se agazapa en un auto y continúa su paseo sobre la banqueta, hasta un área verde. La felina voltea a ambos lados, como si estuviera desorientada.

En un segundo video se ve a un hombre, vestido de negro, y aparentemente su dueño, acercarse a la leona mientras pasea un perro con correa. El hombre le coloca la correa a la leona, pero no logra que camine.

Hasta ahora, no hay reportes de intervención policiaca en redes sociales.

La organización Earth Mission publicó en Facebook un video del animal, y señaló que es una "enorme irresponsabilidad" tener un león suelto en una zona habitacional.

"Un león juvenil fue visto en el fraccionamiento Lomas Residencial en circuito del bosque en la Riviera Veracruzana, Alvarado, Veracruz. Al parecer se le escapó a su propietario", dijo en Facebook.

Esto es sumamente peligroso ya que puede lastimar a alguna persona o mascota. Es una enorme irresponsabilidad tener un león en una unidad habitacional.

"La vida silvestre no es doméstica y su mala tenencia puede representar un riesgo para las personas y para el propio ejemplar, ya que después de los accidentes terminan sacrificando a los animales, o peor, enviándolos a "santuarios" a morir. No basta con tener los papeles que acreditan la legal procedencia de un gran felino, se debe cumplir con las condiciones necesarias para la tenencia de estos animales, y eso el vendedor no se los dice", manifestó la organización.

