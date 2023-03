Captan a oso echándose un chapuzón en piscina de Monterrey

De nueva cuanta se han avistado osos en las zona metropolitana de Monterrey, uno de ellos tomándose un baño y otro buscando entre la basura su siguiente festín.

En las primeras imágenes se ve como un osos abre un bote de basura, esto en las calles del sector Rincón de las Rosas.

Por su parte, un segundo oso fue captado dándose un baño en una piscina de una residencia en la colonia Lagos del Vergel en Monterrey, Nuevo León.

?? ¡Ya de vacaciones! Un oso fue captado en video mientras nadaba en la alberca de una casa al sur de #Monterrey



: Especial pic.twitter.com/3xpZe6UHSP — @telediariomty (@telediariomty) March 6, 2023

El Gobierno de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones para llevar a cabo en caso de encontrarte con uno de estos animales.

Entre sus recomendaciones se encuentran: no acercarse ni perder la calma, sobre todo no alimentarlo ni buscar lastimarlo arrojándole objetos o piedras que podrían alterarlo, piden no fotografiarlo o intentar tomarse selfies.