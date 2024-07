Captan presunto avistamiento de OVNI en Tampico

Un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI), fue captado sobrevolando en el cielo de Tampico, Tamaulipas, causando diversas reacciones entre usuarios de redes sociales.

El avistamiento de un presunto platillo volador fue grabado por un usuario de la plataforma de TikTok, identificado como José Luis, aparentemente desde el techo de su domicilio.

En la corta grabación de tan solo 22 segundos, se observa a un Objeto Volador No Identificado desplazándose entre las nubes a plena luz del día, en Ciudad Madero.

Tras viralizarse el clip, algunos internautas señalaron que ya son muy frecuentes este tipo de avistamientos, sobre todo en la playa Miramar.

"Ya se dejan ver muy seguido, lo que me sorprende es que creamos que somos los únicos en un universo que es infinito", "también he visto", "en la playa Miramar se ven muy seguido", "no estamos solos y nunca lo hemos estado", comentaron algunos usuarios de TikTok.

¿Por qué los OVNIS celebran el 2 de julio?

El Día Mundial del OVNI se celebra el 2 de julio por que en el año 1947 sucedió el llamado incidente o caso Roswell, uno de los capítulos más importantes dentro de la ufología.