Captan supuesto platillo volador encima de casas en Monterrey

La presencia de un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI) en la ciudad de Monterrey ha causado múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes no han dejado de ver estas imágenes compartidas por una persona que trabaja en el área San Jerónimo.

La escena fue capturada la noche del pasado 18 de abril, con enfoque especial hacia una casa donde metros encima se visualizó una luz en aparente forma de disco, la cual se mantuvo estática durante algunos segundos.

En algún momento de la noche, la persona cortó la grabación, pero cuando notó que la luz se había esfumado, trajo de nueva cuenta su teléfono celular para mostrarle al público que algo había sucedido.

"Y pensando que es una alucinación mía, debido a que tengo lentes y tengo miopía y astigmatismo... adiós OVNI, fue un gusto verte en mi ciudad", dice la mujer en el video.

Más tarde, la mujer envió otro clip, ahora de día, donde muestra al público el punto exacto donde supuestamente se encontraba el OVNI.

Ante los reclamos de algunos usuarios que respondieron que todo se trataba de una farsa, ya que la luz podría haber pertenecido a un edificio, la joven negó la versión al manifestar que no había tal cosa.

"Salí al balcón, al ir caminando voy viendo las lucecitas que vieron en el video, esa es la parte donde estaba el OVNI, no hay ningún edificio ni luces, no hay nada, salí a tomar el aire y al volver a mirar, cuando me tenía que volver a meter para seguir con mi turno, vi que ya no estaba", contó la mujer.

Los usuarios que han visto el video han reaccionado al respecto, y mientras algunos le dan crédito a la mujer por captar este avistamiento, otros señalan que las luces pudieron haber sido cualquier otra cosa excepto un platillo