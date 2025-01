Carlos Slim asistirá a toma de posesión de Trump

A principios de semana, se confirmó que el presidente, Donald Trump, no invitó a la presidenta Sheinbaum a su toma de posesión, algo que fue visitó como una señal para las futuras relaciones entre ambas naciones.

"No, pero no pasa nada, pues, o sea, no pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema" dijo Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas.

Ahora, se dio a conocer que el hombre más rico de América Latina, el mexicano Carlos Slim asistirá a la ceremonia este próximo 20 de enero, esto junto con una delegación de empresarios mexicanos.

Los empresarios confirmaron que asistirán son Carlos Slim, CEO de América Movil y Francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial.

Esta no es la primera vez que el magnate, Carlos Slim, hace el trabajo de representante de nuestro país ante otras naciones, pues durante el mandato de Obrador, Slim hizo de intermediario entre naciones y empresarios y el expresidente Obrador, esto a pesar de los señalamientos del propio Obrador en contra del mexicolibanes.