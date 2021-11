Carlos Urzúa advierte "peligro inminente" con la reforma eléctrica

Carlos Urzúa, ex Secretario de Hacienda, advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería el el mayor peligro que enfrenta México.

Durante una reunión privada con la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Carlos Urzúa señaló que de aprobarse la reforma eléctrica sería el error más grande de todo el sexenio por los efectos en el corto, mediano y largo plazo.

El ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa dijo que el presidente AMLO estaría subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias.

Además, Carlos Urzúa detalló que de aprobarse la reforma eléctrica, esta tendría un fuerte impacto ambiental, ocasionando un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrían que cubrir.

De acuerdo con Carlos Urzúa, estas indemnizaciones únicamente se estarían pagando por defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país.

Carlos Urzúa advierte que reforma eléctrica disminuirá inversión en México

México no solo tendría que cubrir indemnizaciones, destacó Carlos Urzúa, sino que también las inversiones que actualmente se perciben podrían verse reducidas aún más.

El exmandatario informó que actualmente las inversiones que recibe México no son las que debería estar percibiendo y en caso de aprobarse la reforma eléctrica el país sufriría un riesgo inminente.

Finalmente, Carlos Urzúa confió en que la reforma eléctrica del presidente AMLO no sea aprobada o en caso contraría se le realicen algunas modificaciones.

"Desgraciadamente la inversión privada no es lo que deberíamos tener y esto va a ser, si no la puntilla, si va a ser un fuerte, y va a detener aún más la inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete, supongo que, la verdad no sé, yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar. CARLOS URZÚA Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez

informó de la reunión celebrada con Carlos Urzúa, en la cual dijo, se habló ampliamente de lo que llamó "la

reforma eléctrica de Bartlett".

Encuentro en la que ambos mandatarios coincidieron que el ampliar la participación de la CFE en el mercado eléctrico nacional y cancelar los contratos otorgados a privados, es el mayor riesgo que actualmente enfrenta México.