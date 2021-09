Caso Ainara: Detienen a Carlos "N" implicado en abuso sexual

Durante la noche de este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la captura de Carlos "N", segundo joven presuntamente implicado en el abuso sexual contra Ainara Suárez, joven que era menor de edad cuando ocurrió el delito.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo para cumplir la orden de aprehensión obtenida por el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes se realizó en la colonia Narvarte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Este joven fue señalado por su probable participación en el delito de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía en contra de Ainara, cuando ambos eran menores de edad.

"Tras la denuncia, el representante social adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, solicitó y obtuvo el mandamiento judicial cumplimentado en la colonia Vértiz Narvarte, donde los investigadores ubicaron al requerido por la autoridad judicial y le informaron de la acusación en su contra", informó la dependencia capitalina.

Una vez que le fueron leídos sus derechos, Carlos "N" fue trasladado ante el Juez de Justicia Penal para Adolescentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente. Se espera que en las próximas horas se informe sobre su situación legal y otorguen una actualización acerca de sus audiencias y las instalaciones penales a donde será remitido para vincularlo o no a proceso sobre su presumible participación en los delitos de los cuales se le acusa.

Hasta el momento es el segundo joven aprehendido por su participación en el caso de abuso sexual contra Ainara Suárez. El primero fue Axel "N", de 19 años de edad, quien fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El sujeto fue capturado el pasado miércoles 28 de julio por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX, en colaboración con la Interpol México, cuando intentaba viajar a Miami, Florida, EEUU.

Poco más de un mes después, el pasado 30 de agosto, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una prórroga por 30 días más para el cierre de la investigación complementaria contra el joven imputado por agredir sexualmente a Ainara.

Los ahora detenidos, presuntamente habrían abusado en 2018 de Ainara Suárez cuando ella también era menor de edad. La presunta violación fue videograbada y difundida a personas conocidas a través de redes sociales. Posteriormente, el caso se hizo viral.

Ainara supo de la agresión de la que fue objeto porque recibió el video de su violación dos días después de ocurrida: "Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ´qué pasó´. Y cuando me di cuenta fue horrible", dijo en una entrevista para TV Azteca.

Posteriormente la YouTuber Yosseline "N", mejor conocida como Yosstop, a través de su famoso canal de YouTube JustYos con cerca de 8 millones de suscriptores, colgó un video titulado "Patética generación". Ahí habló del caso y se refirió con comentarios despectivos hacia la víctima: "Ainara se volvió famosa porque ´en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea de champagne, por la vagina", expresó. Además confesó en el clip que tenía en su poder dicho video, lo que fue tomado como prueba de la posesión de pornografía infantil por la defensa de Ainara contra la YouTuber y los involucrados.