Caso Paola: ¿Quién es Sergio ´N ´sospechoso del feminicidio

El caso de Paola Andrea Bañuelos, joven de 23 años que fue encontrada muerta horas después de haber desaparecido justo al tomar un taxi de aplicación en Mexicali, Baja California, ha hecho ruido a nivel nacional.

Y justamente esa presión provocó que el conductor del DiDi solicitado por la chica, Sergio "N", saliera a la luz y acudiera con las autoridades de Sonora, para rendir sus declaraciones, esto ayer jueves.

"Me vine por miedo y he tenido varias amenazas y cómo voy a presentarme a una ciudad donde estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia, entonces yo vengo a presentarme y que se me lleve un juicio, pues que se tenga que llevar"; declaró en contacto con los medios de comunicación.

¿Quién es Sergio ´N´, presunto implicado en la muerte de Paola?

Sergio Daniel "N" era el conductor del taxi de aplicación que Paola Andrea pidió aquella madrugada de lunes 8 de julio, luego de pasar el rato con su prima en un bar ubicado en el boulevard Benito Juárez.

Reportes indican que el joven conductor del Versa color negro, es originario de Ciudad Obregón, Sonora, y que tiene 23 años de edad.

La fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, complementó que el joven tenía inestabilidad domiciliaria, ya que solía quedarse con algunos familiares.

AVANCE INFORMATIVO



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, da a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por colaboración con la Fiscalía de Baja California a Sergio Daniel "N".... pic.twitter.com/xel4wmvbAD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 12, 2024

Además, Sergio cuenta con una orden de aprehensión activa por violencia familiar propio a un caso registrado este año; un hecho totalmente ajeno al de Paola Andrea.

Actualmente Sergio "N" está a disposición de las autoridades, sin embargo, hasta antes de salir de su escondite dijo que su miedo era las amenazas que caían en contra suya y de su familia, de personas que se informaron que él había sido el conductor de DiDi que trasladó a Paola, cuyo cuerpo fue encontrado en el ejido Islas Agrarias.

