Celular de El Mijis dejo de mostrar actividad; Lleva 21 días desaparecido

El ex-diputado y activista Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" aun continua desparecido, ahora se ha informado que su teléfono dejo de mostrar actividad.

La ultima vez que se supo de El Mijis fue cuando mediante un había le avisaba a sus esposa que policías lo detuvieron por error pero y se encontraba camino a Monterrey.

"Mi amor, ya voy para allás, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo".

Ahora la falta de actividad por su celular ha hecho que la localización de El Mijis se complique aun mas, pues este mismo aparato señalo que el 15 de Febrero se encontraba en Nuevo Laredo.

La esposa del activista, Miriam Martínez Vargas, señala que aun esta en la búsqueda de su esposo y aun tiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Anteriormente el activista habría desaparecido en Octubre del 2021 cuando se dirigía a hacer una protesta pacifica en el concierto de Lalo Mora.