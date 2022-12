Ciro Gómez Leyva detalló cómo fue el atentado contra su vida

El dia de ayer, en altas horas de la noche, el periodista, Ciro Gómez Leyva, denunció que fue víctima de un intento de asesinato, cuando este regresaba a su hogar, ahora, en su programa de radio, detalló cómo fue su atentado.

"Agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/1p8DD8x79F — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Ciro aseguro que regresaba a su hogar en una camioneta blindada esto porque

"Ayer como todas las noches terminamos el noticiero de Imagen Televisión, vivo muy cerca de Imagen Televisión y de Grupo Fórmula y me subí a mi coche, es una camioneta propiedad de Imagen que tengo desde enero de 2017, tras recibir la única amenaza que he recibido desde entonces al día de hoy", dijo Ciro Gómez Leyva.

En el camino a su casa, un auto que se encontraba enfrente de el iba muy lento, cuando un motociclista disparó contra su auto.

"Y en ese momento pues creo que escuché dos disparos, quizá fueron más y volteó y veo a una persona disparando desde una motocicleta, la persona, creo recordar, con una chamarra blanca con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco o una capucha, no recuerdo, porque yo me incline hacia la derecha y siguieron disparando, no pare el coche levante la vista y ví cómo seguia avanzando la motocicleta y el tipo, sacando el cuerpo, seguía disparando al parabrisas del coche", dijo en el programa de radio.

Ciro Gómez Leyva dijo que al ya no escuchar disparos levantó la vista y vio que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta