Ciro Gómez Leyva moverá su caso a la FGR por nulos avances sobre su atentado

El periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer que a 8 meses de su atentado, este moverá su caso a la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión, que forma parte de la Fiscalía General de la República.

Fue por medios de Twitter, donde el periodista agradeció a las investigaciones y atenciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero lamentó que a pesar de la captura de uno de los agresores, no se a logrado una pista del autor intelectual.

"Agradezco el trabajo de la @FiscaliaCDMX, pero 8 meses después la incertidumbre sobre quién quiso matarme es total. Buscaré el apoyo de la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la @FGRMexico", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Fue durante su programa de radio donde Ciro Gómez Leyva dio sus razones para poder cambiar su caso a la FGR.

"¿Pero quién fue? Ni idea. ¿Fue alguien desde el poder? No sé. ¿Fue alguien para generarle caos al poder? No lo sé. ¿Fue derivado, fue alguien que quiso cobrarnos por un trabajo? No lo sé."

"Cobrarnos con la vida un trabajo que difundimos quizás en este espacio, no lo sé. Y por lo tanto, después de platicarlo con ustedes, consideramos pedir el apoyo de la otra instancia del Estado a la que podemos acudir, que es la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión".