Citi iniciara separación de Banamex en primavera

Durante una conferencia de resultados trimestrales, Jane Fraser, directora global de Citi, anuncio que la separación de Citi y Banamex iniciara esta próxima primavera.

Fue la misma directora de Citi que afirmo que esta separación no significa una falta de confianza con México, si no que la banca minorista ya no es parte de la visión del banco, y que aun mantendrán presencia en México.

"Con el anuncio de nuestra intención de enfocar nuestra franquicia en México en nuestras franquicias de banca institucional y privada, hemos tomado la decisión final relacionada con la actualización de nuestra estrategia en lo que respecta a los mercados de los que pretendemos salir", expuso

En la misma presentación se afirmo que las estimaciones de crecimiento no llega a lo indicado, además de una caída en las acciones de Citi.