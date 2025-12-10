Claudia Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores: hasta ocho años de prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Cámara de Diputados haya avalado la prohibición de la producción y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el país, al considerar que estos dispositivos representan un grave riesgo para la salud pública.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que persiste la falsa idea de que vapear es menos dañino que fumar, cuando en realidad estos productos contienen múltiples sustancias tóxicas. "Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Tienen muchísimos materiales que afectan gravemente al organismo", afirmó.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum recordó que la prohibición de estos dispositivos ya había quedado incorporada a la Constitución y que ahora se consolida en la Ley General de Salud, con un marco sancionador específico. Añadió que corresponde ahora a la Secretaría de Salud organizar los mecanismos necesarios para garantizar que la medida se cumpla de manera efectiva.

En la sesión del Pleno, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor y 129 en contra, reformas a la Ley General de Salud para imponer penas de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes hasta a 226 mil 280 pesos, a quien fabrique o venda vapeadores.

Detalles confirmados

Las reformas definen a los cigarrillos electrónicos y vapeadores como sistemas mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología utilizados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por los consumidores.

El nuevo artículo 282 establece la prohibición absoluta de estas actividades en todo el territorio nacional, incluyendo la adquisición, preparación, producción, fabricación, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos.

La presidenta enfatizó que ya existen sanciones claras para quienes incumplan la norma y reiteró que el objetivo central es proteger la salud de la población, en particular de niñas, niños y adolescentes, quienes son el principal mercado de estos productos.

Con esta reforma, el gobierno federal busca cerrar el paso a una industria que, de acuerdo con autoridades sanitarias, ha crecido de manera acelerada en los últimos años y ha generado nuevos patrones de consumo entre jóvenes. Con información de El Universal.