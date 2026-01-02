Claudia Sheinbaum cierra programa de regularización de autos chocolate

En una decisión que marca un cambio drástico en la política automotriz del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció oficialmente este viernes 2 de enero de 2026 el cierre definitivo del programa para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como "autos chocolate".

El decreto, que estuvo vigente a través de diversas prórrogas desde la administración anterior, no será renovado, estableciendo como fecha límite de operación el último día de marzo de 2026 para quienes ya iniciaron su trámite.

El cierre del programa de autos chocolate se oficializa para marzo de 2026.

Los motivos del cierre: Seguridad y Economía. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión responde a una estrategia integral para fortalecer la industria automotriz nacional y mejorar la seguridad en las carreteras:

Fortalecimiento del mercado interno: Sheinbaum señaló la necesidad de incentivar la compra de vehículos fabricados en México, protegiendo los empleos de las plantas ensambladoras nacionales que habían reportado una competencia desleal ante el flujo masivo de unidades extranjeras.

Seguridad Pública: A pesar de que el programa buscaba identificar a los dueños de estas unidades para evitar su uso en actos ilícitos, el Gobierno Federal detectó que el ingreso de nuevos vehículos irregulares no se detuvo, alimentando un ciclo de ilegalidad.

Medio Ambiente: La mayoría de estas unidades no cumplen con las normas vigentes de emisiones contaminantes, lo que contraviene la política de sustentabilidad y transición energética impulsada por la actual administración.

Más de 2.1 millones de vehículos fueron regularizados desde 2022.

Cifras finales y destino de los recursos. Desde que inició el programa en 2022 hasta su cierre próximo en 2026, las cifras reflejan un impacto recaudatorio importante:

Vehículos regularizados: Se estima que más de 2.1 millones de unidades obtuvieron su documentación legal en los estados participantes (principalmente en la frontera norte y zonas agrícolas).

Recaudación: Los ingresos obtenidos por el pago de 2,500 pesos por trámite se han destinado exclusivamente a la pavimentación y bacheo de los municipios donde se realizaron los registros.

La AMDA celebra la medida, mientras organizaciones civiles expresan su preocupación.

Última oportunidad: La presidenta aclaró que no habrá nuevas incorporaciones al padrón. Únicamente se atenderán las citas ya programadas y los procesos administrativos pendientes en los módulos del REPUVE.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró la medida, calificándola como un paso necesario para "limpiar" el mercado y elevar los estándares de seguridad vial. Por otro lado, organizaciones civiles en la frontera han expresado su preocupación, argumentando que muchas familias de escasos recursos se quedarán sin la posibilidad de legalizar su única herramienta de transporte.

A partir de abril de 2026, las autoridades aduanales y de tránsito reforzarán los operativos para el decomiso de vehículos extranjeros que no cuenten con su estancia legal comprobada en el país.