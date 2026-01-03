Claudia Sheinbaum condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó de manera enérgica la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México calificó el operativo como una violación directa a la soberanía nacional y a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado oficial emitido este sábado, la Cancillería mexicana expresó su "profundo rechazo" a las acciones unilaterales ejecutadas por las fuerzas armadas estadounidenses. El gobierno mexicano subrayó que el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano contraviene el Artículo 2 de la ONU, el cual prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Llamado urgente a la desescalada

La administración de Sheinbaum hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas para que intervengan de inmediato con el fin de evitar una escalada de violencia mayor en la región. "América Latina y el Caribe deben permanecer como una zona de paz", señaló el texto de la SRE, advirtiendo que este tipo de intervenciones ponen en riesgo la estabilidad del hemisferio.

Contexto de la captura

La reacción de México surge horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara desde Florida el éxito del operativo "Southern Spear". Según Washington, la incursión militar fue necesaria para llevar ante la justicia a Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en el Distrito Sur de Nueva York.

Mientras que algunos líderes regionales han celebrado la caída del gobierno chavista, México se mantiene firme en su postura de no intervención y solución pacífica de las controversias. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que el diálogo y la negociación diplomática son las únicas vías legítimas para resolver la crisis política en Venezuela, rechazando cualquier forma de "tutelaje" extranjero.

Impacto en la relación bilateral

Analistas sugieren que esta postura de México podría tensar la relación bilateral con la Casa Blanca, especialmente en un momento donde la administración Trump ha intensificado su política de presión en temas de seguridad y migración. Sin embargo, el gobierno mexicano enfatizó que su prioridad es la defensa de la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos en el continente.