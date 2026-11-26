La presidenta Claudia Sheinbaum calificó este jueves de injerencia la apertura de una línea de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para recibir denuncias sobre personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, incluidos funcionarios públicos.

Durante su conferencia matutina del 26 de noviembre, la mandataria cuestionó la iniciativa anunciada por Terry Cole, director de la agencia estadounidense, y sostuvo que México cuenta con instituciones responsables de investigar los delitos cometidos en su territorio.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la DEA?

Para explicar su rechazo, planteó qué reacción tendría Washington si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habilitara un número de WhatsApp para recibir denuncias sobre corrupción en Estados Unidos. Consideró que la agencia debe concentrar esfuerzos en las redes criminales que operan dentro de su propio país.

El anuncio de Cole contempla canales para aportar información sobre integrantes del crimen organizado, funcionarios presuntamente involucrados y personas relacionadas con el financiamiento de esas organizaciones. El director aseguró que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y anónima.

Críticas de Sheinbaum a las acciones de EE.UU.

Sheinbaum también cuestionó las acciones estadounidenses contra el mercado ilegal de drogas. Preguntó quién distribuye el fentanilo en ese país y dónde terminan los recursos obtenidos mediante su venta, al señalar que el consumo requiere investigar las estructuras que permiten su comercialización.

La presidenta pidió investigar posibles casos de corrupción dentro de las agencias estadounidenses y sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas. En ese contexto, retomó una investigación periodística sobre agentes que habrían permitido la circulación de fentanilo durante una operación.

Al comentar esos señalamientos, comparó el caso con el operativo Rápido y Furioso. La referencia fue una valoración de la mandataria sobre las prácticas descritas en el reportaje, no el anuncio de una nueva investigación mexicana contra la DEA.

Acciones de seguridad en México

Frente a sus críticas, Sheinbaum destacó las tareas de seguridad que realizan las autoridades mexicanas. Mencionó el desmantelamiento de laboratorios, los decomisos de drogas y las detenciones de integrantes de organizaciones criminales, además del intercambio de información con Estados Unidos.

La mandataria reclamó reciprocidad y pidió conocer qué resultados obtiene Washington contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero dentro de sus fronteras. Reiteró que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad tienen atribuciones para atender las denuncias en México, y exhortó a la DEA a prestar mayor atención a lo que ocurre en territorio estadounidense.