Claudia Sheinbaum critica resolución del TEPJF sobre disculpas públicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena a una ciudadana publicar disculpas públicas en redes sociales durante 30 días consecutivos a favor de la diputada Diana Karina Barreras.

"Es un exceso. El poder debe ejercerse con humildad, no con soberbia. No está bien exigir una disculpa diaria por un mes; puede haber una sanción, sí, una disculpa pública, pero no de esta manera", expresó Sheinbaum.

Señaló que si bien deben existir sanciones en contextos electorales, estas deben analizarse con criterios justos, y reiteró que el poder no debe ser usado con abuso, como ocurría en el pasado.

El fallo del TEPJF obliga a Karla Estrella, identificada en X como @KarlaMaEstrella, a publicar diariamente por 30 días un mensaje de disculpa por incurrir en violencia política de género en contra de la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras.

Como la legisladora pidió no ser mencionada directamente, la disculpa deberá dirigirse a "Dato Protegido", conforme lo establece la sentencia.