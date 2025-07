Claudia Sheinbaum respalda a Adán Augusto López ante acusaciones de linchamiento político

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un "linchamiento político" los ataques recientes contra el senador Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, en un contexto de señalamientos por su relación con el prófugo exfuncionario de Tabasco Hernán Bermúdez, vinculado al grupo criminal "La Barredora" .

Durante la conferencia matutina del 21 de julio, Sheinbaum afirmó que su administración "no cubrirá a nadie" y respaldó la investigación abierta por la Fiscalía General, pero también advirtió que las acusaciones deben fundamentarse en pruebas concretas, no en campañas mediáticas. Aseguró que el caso de López no puede compararse con el de Genaro García Luna, exfuncionario acusado de narcotráfico en EE. UU., por tratarse de situaciones distintas y no haber indicios judiciales en el primero .

Sheinbaum destacó que la investigación en Tabasco ya incluye una carpeta formal y orden de aprehensión contra Bermúdez, y dijo: "Aquí no se encubre a nadie; si la fiscalía tiene pruebas, que proceda" . Al mismo tiempo, enfatizó que López debe clarificar públicamente cualquier vínculo, y que Morena no tolerará actividad delictiva entre sus integrantes El País.

Adán Augusto, por su parte, negó tener conocimiento de irregularidades y expresó disposición para colaborar con las autoridades si así se le solicitara. Hasta el momento, la Fiscalía de Tabasco no ha imputado formalmente al senador.

Implicaciones políticas y públicas:

La postura de Sheinbaum busca equilibrar el compromiso con la transparencia y evitar el alarmismo político sin sustento.

La comparación con García Luna subraya la intención de no equiparar acusaciones mediáticas con procesos judiciales concluyentes.

El ofrecimiento de López a declarar apunta a reducir la presión interna dentro de Morena, mientras conserva su liderazgo.