Compra a niña de 10 años con una botella de mezcal

Arturo Peimbert Calvo, Fiscal de Oaxaca, informó que el esposo de Irma “N”, una mujer oaxaqueña vendida por una botella de mezcal cuando tenía 10 años, terminó aprehendido.

“Se detuvo al hombre que fue marido y agresor de Irma durante todo este tiempo : también la compró”, dijo Peimbert Calvo.

Aseguró que tras la aprehensión buscarán acumular varios delitos que para efecto, surtan la responsabilidad legal del hombre no sólo de violencia de género, a fin de que pueda recibir la pena más alta que permita la ley.

Así mismo, mencionó que Irma fue notificada de la detención de su agresor; también se le brindó ayuda integral para mujeres víctimas de ese tipo de violencia: “la Secretaría de la Mujer está trabajando junto a nosotros, queremos agradecer a los medios por visibilizar casos como el de Irma “, agregó el funcionario.

La fémina, contó que su padre la obligó a unirse en concubinato con Ignacio “N” de 20 años a la edad de 10; a partir de ese momento, se convirtió en su verdugo y debido a los abusos sexuales, sería el padre de sus 3 hijos.

“Le dio una botella de mezcal a mi papá; me dijo te vas con él, pero yo no me quería ir porque tenía 10 años”, narró la mujer con mucho dolor.