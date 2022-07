Comunicador amenazado pide protección a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Un comunicador que denunció haber sido amenazado por grupos delictivos y que estaba afiliado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó la intervención del presidente Andrés López Obrador, ya que "teme por su vida".

Cuando el presidente López Obrador, concluyó su conferencia de prensa Mañanera de hoy miércoles, y ya procedía a retirarse, escuchó los gritos que profería el comunicador que le solicitaba su ayuda, ya que se encontraba huyendo "a salto de mata", toda vez que fue amenazado el pasado 8 de julio.

El presidente se detuvo para reanudar su conferencia y escuchar las declaraciones del comunicador identificado como Alfredo "N", quien dijo que gracias a funcionarios federales, fue sacado con escoltas de Quintana Roo.

"Pase Tabasco, estuve en Veracruz, Puebla, Campeche" y denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le había retirado las escoltas.

Con lágrimas en los ojos, expresó que el día de hoy su hija tuvo que salir del país, "quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad", expresó Alfredo.

"Te vamos a seguir apoyando, aquí se va a quedar la secretaria de Seguridad" le contestó López Obrador, quien le garantizó que seguirá disfrutando del cuidado del El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

"Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros y tienes todo nuestro apoyo. No estas solo y lo que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie" ... reiteró López Obrador.

Finalmente, el jefe del ejecutivo federal aseguró que "aunque no les guste, a los conservadores, ya el estado mexicano, no es el violador por excelencia de los derechos humanos. Es otro tiempo", finalizó AMLO.