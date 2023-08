¿Con dedicatoria a Yahritza? Babo lanza polémico mensaje en redes

Ciudad de México. – El rapero mexicano, Eduardo Dávalos de Luna mejor conocido como Babo, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, y de acuerdo a lo que se dice en redes sociales, el destinatario habría sido el grupo musical Yahritza y Su Esencia.

Luego de criticar a México, su gastronomía y cómo se vive el día a día, los artistas de Washington, Estados Unidos, han sido blanco de múltiples críticas, sin embargo, una ha destacado por su contundencia, y fue precisamente la hecha por el líder del Cártel de Santa.

Si bien Babo no mencionó en ningún momento a Yahritza y Su Esencia, su crítica sí fue hecha en este contexto donde aún se habla de la actitud tomada por los miembros: Yahritza, Armando y Jairo Martínez, quienes días atrás se disculparon por las palabras dichas la semana pasada en una rueda de prensa ofrecida en Ciudad de México.

"Oye, pues si no les gusta lléguenle a la ver... que andan haciendo aquí, verdad", dijo el cantante regiomontano en un clip colgado en su cuenta de Instagram el pasado viernes 4 de agosto.

¿Qué dijo Yahritza y Su Esencia que causó tanta molestia en los mexicanos?

La agrupación musical, Yahritza y Su Esencia, ha sido objeto de críticas e insultos desde la primera semana del presente mes de agosto, cuando hicieron ciertas críticas contra México en una conferencia de prensa ofrecida en la capital del país.

Primeramente, la cantante Yahritza, nacida en Washington, Estados Unidos, confesó haber sufrido para conciliar el sueño por el ruido que había en la Ciudad de México.

"Sí me gusta (la Ciudad de México), pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", declaró en rueda de prensa.

Enseguida, Armando, otro integrante de Yahritza y Su Esencia, cuestionó la comida y confesó que le gusta más la de Washington.

"Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno", declaró.