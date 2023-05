Condenan a mujer que ultimó a su agresor sexual en defensa propia

Un mujer originaria del estado de Oaxaca, identificada como "Roxana" fue declarada culpable de los delitos de homicidio en exceso de la legítima defensa, esto después de que la mujer se defendió de su agresor sexual quitándole la vida.

Los hechos se dieron en las calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando las autoridades detuvieron a Roxana "N" cuando arrastraba un costal que tenía el cuerpo de un hombre identificado como Sinaí ´N´, que la habría acosado sexualmente.

Ante esto la junta vecinal conocida como "Nos Queremos Vivas Neza" lanzo un comunicado, condenado la sentencia contra Roxana.

"Cualquier cosa que sea la sentencia yo le agradezco a las compañeras tanto individuales como de una colectiva porque me han apoyado desde el principio, fueron las primeras que creyeron en mí porque cuando yo les manifesté a la policía y a los médicos legistas que me atendieran no me hicieron caso", expresó Roxana poco antes de ingresar a la audiencia en la que se le dictó la sentencia condenatoria.

Según datos de la UNICEF, por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 1 delito sexual cometido contra hombres. Asimismo, en 2018, 711,226 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en México: 40,303 sufrieron una violación sexual y 682,342 mujeres fueron víctimas de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación.