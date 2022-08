Covid-19 en México: Esperan nueva ola en octubre

"Con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias, aumenta en temporada de frío y reducen en la temporada de calor", explicó.

Detalló que a nivel nacional se registra una ocupación de 6 por ciento de las camas destinadas a atender a pacientes con covid-19 y el 2 por ciento de las unidades dedicadas a la atención intensiva.

"Finalmente, en la vacunación, seguimos avanzando en la vacunación de niñas y niños de cinco a 12 años de edad, o menos de 12, cinco a 11, y tenemos ya cobertura del 42 por ciento.

Se muestran aquí las coberturas para distintos segmentos de edad, con un total nacional de 81 por ciento.

"Seguimos recomendando: no deje de vacunarse. Si usted no lo ha hecho y no lo hizo en algún momento, todavía es bienvenida, bienvenido para ser vacunado", explicó el funcionario.

Asimismo, explicó que son seis semanas consecutivas en las que se refleja un descenso en los contagios de covid-19.

"Estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola con la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso", añadió.