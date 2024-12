Crimen usa a indigentes y animales para probar estupefacientes: NYT

En un reciente reportaje hecho por le medio estadounidense, The New York Times, se aseguró que el Cártel de Sinaloa usa a personas en situación de vulnerabilidad y animales para poder probar el fentanilo que es producido en México, negando así las afirmaciones de AMLO de que esta droga no se producía en el país.

En el reporte realizado por las periodistas Natalie Kitroeffy y Paulina Villegas, se recopila los testimonios de personas sin hogar, los cuales relatan que miembros del Cartel de Sinaloa llegan a ofrecer hasta 30 dolares para probar sus drogas.

Uno de los testigos señalan que solo unos cuantos sobrevivían a las dosis que les daban.

"Uno de los hombres, Pedro López Camacho, dijo que se ofreció voluntariamente en repetidas ocasiones, a veces los miembros del cártel lo visitaban todos los días. Observaron cómo la droga hacía efecto, dijo López Camacho, sacando fotos y grabando su reacción. Sobrevivió, pero dijo que vio a muchos otros que no lo hicieron (sic)", se lee en el reportaje.

Asimismo, los criminales prueban los estupefacientes en conejos y gallinas, si los animales sobreviven la dosis después de 90 segundos, significa que la mezcla no es tan fuerte para el mercado americano.

El reportaje titulado En México, los cárteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y animales es la segunda pieza periodística creada en conjunto por Kitroeffy y Villegas. La primera parte, Los cárteles mexicanos atraen a estudiantes de química para fabricar fentanilo, fue publicada por el mismo diario el pasado 1 de diciembre.