Critican a diputado de Tamaulipas por minimizar violencia contra las mujeres

El diputado local de Morena en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, está en el ojo del huracán después de que este asegurara que si una mujer se niega a tener relaciones o hacer de comer, esto es un tipo de violencia.

El morenista señalo que las autoridades deben de investigar los ya mencionados ejemplos al compararlos con agresiones contra las mujeres.

¡¿Qué clase de declaración es esta?!



"Si la mujer no le hace lonche a su marido o si no quiere tener relaciones sexuales con él, también es violencia".



Declara el diputado local Marte A. Ruiz Rivera.



¿Te lo imaginas dictando sentencia en un proceso por violencia intrafamiliar? pic.twitter.com/BuPRnVHNKX — Yazmín Murillo (@YM87B) September 7, 2024

"Si vamos a la situación de violencia de igualdad, en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz, en la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lunch, que también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir que le duele la cabeza y que no quiere tener una relación sexual con él, también es una microviolencia porque no está cediendo a estar con su pareja", dijo Marte Alejandro Ruiz a los medios de comunicación.

Debido a que la legislatura está por terminar el próximo 30 de septiembre, dijo que quizá ya no tendría tiempo para enviar una iniciativa para defender su postura, sin embargo, dijo que podría apoyarse de la ciudadanía para recabar las firmas.