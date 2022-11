Cuahutemoc Blanco, Gobernador de Morelos pide remover a Fiscal por caso Ariadna

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso que se removiera del cargo al Fiscal Uriel Carmona, esto después de que haya sido señalado por parte de las autoridades de la Ciudad de México de encubrir el feminicidio de Ariadna López. Cabe mencionar que el empresario Rautel "N", quién ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes y quién es señalado como presunto implicado de la muerte de Ariadna, tenía vínculos con el el Fiscal de Morelos, por lo que difieren que esto pudo ser motivo de encubrir el feminicidio.

Blanco pidió a las autoridades legislativas que se de inicio con los trámites correspondientes para llevar a cabo dicho proceso.

"Ahorita me voy a aventar un round por las declaraciones con los diputados, pero es la realidad que pasa en el estado, que hay una complicidad, hay cuates tanto de diputados como del Fiscal , que lo valore, que realmente ellos son los que tienen el sartén por el mango, son los que deben de remover al Fiscal , el Fiscal lo puso Graco Ramírez junto con la Legislatura anterior", expresó a medios locales.

El mandatario estuvo de acuerdo con Claudia Sheinbaum, sobre la versión de que la muerte de la joven sí había sido feminicidio y no lo que la Fiscalía de Morelos había dado a conocer anteriormente.

"Una congestión alcohólica ni aunque te tomaras seis botellas, es muy complicado, muy difícil, ojalá atraiga el caso la Fiscalía General de la República, no puede quedar impune, se lo vuelve a repetir al Fiscal, mi Fiscal ponte a trabajar, cuántos asesinatos no has resuelto", añadió.