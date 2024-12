¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Selena Gomez?

El compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco no solo ha emocionado a sus fans, sino que también ha puesto el foco en el espectacular anillo que ahora adorna su mano. La joya, con un diseño de diamante marquesa engastado en una estructura de pavé, ha captado la atención tanto de admiradores como de expertos en joyería, quienes han destacado su conexión con una rica tradición histórica.

El diamante marquesa, con su distintiva forma alargada y extremos puntiagudos, tiene sus raíces en la Francia del siglo XVIII. Según la historia, el rey Luis XV encargó un diamante que evocara la sonrisa de su amante, la marquesa de Pompadour. Desde entonces, este diseño ha sido un símbolo de sofisticación y exclusividad, asociado con la realeza y las celebridades.

A lo largo de las décadas, el corte marquesa se ha mantenido como un favorito en la cultura pop. Íconos como Jackie Kennedy, Victoria Beckham y Jennifer López han lucido anillos con este diseño, consolidando su estatus como un emblema de lujo y elegancia. Ahora, Selena Gomez se une a esta tradición, aportándole su toque único y personal. No es casualidad que la cantante haya usado esta referencia antes, describiéndose como un "diamante marquesa" en su tema Good For You.

El valor de esta joya también es notable. Expertos estiman que el anillo de compromiso de Selena tiene un precio que supera los 200,000 dólares, una cifra que refleja no solo la calidad del diamante y su diseño exclusivo, sino también la intención de Benny Blanco de crear un símbolo que representara la singularidad de su relación.

Más allá del costo, el anillo es un reflejo de amor, historia y estilo. Para Selena Gomez, esta pieza no solo celebra un nuevo capítulo en su vida personal, sino que también refuerza su conexión con la tradición y la cultura pop, mientras luce radiante y feliz con un diseño que representa la unión entre lo clásico y lo contemporáneo.