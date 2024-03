Cubren entrada de cueva contaminada por obras del Tren Maya

Por medio de las redes sociales, se denunció que la entrada a la cueva Oppenheimer en el sistema Aktun T´uyul, cerca de una de las secciones de Tren Maya fue recubierta con pedazos de manera para poder evitar la entrada de personas, esto después de que se dio a conocer, que un pilote de acero atravesó la cueva y contaminará el agua del sistema.

El hecho fue dado a conocer por Guillermo DChristy, consultor en calidad del agua y espeleólogo.

El Sr. Presidente (@lopezobrador_ ) afirmó (muy seguro) que los tubos que se hincan como parte de al menos 15,000 pilas de acero y concreto en el mal llamado @TrenMayaMX, llevan un recubrimiento especial para evitar la corrosión y contaminar el acuífero.

¡MIENTE!

3/3 pic.twitter.com/ylv9OM3mco — Guillermo DChristy (@gchristy65) March 4, 2024

En las imágenes publicadas por DChristy, se puede ver como una capa de manera fue puesta sobre la entrada de la cueva, donde se entran varios pilotes de acero, que atraviesan la cueva y contaminan las aguas. En las imágenes se pude ver como el agua es turbia y tiene un color grisáceo.

"No, no son montajes Sr. Presidente López Obrador. Es la realidad del ecocidio que su capricho está ocasionando por no realizar estudios ambientales y tomar decisiones desde el conocimiento y la ciencia" dijo Guillermo DChristy en su serie de videos.

En el mismo video, se hizo una prueba del agua dentro de la cueva, donde esta arrojó que el agua está contaminada con hierro.