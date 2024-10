¡Cuidado! Estafadores venden billetes falsos en redes sociales

Comprar dinero clonado puede salir barato, pero sus consecuencias muy caras. En redes sociales se han estado ofreciendo billetes falsos a un precio de hasta un 73% menos del "valor real".

Sin embargo, aunque la tentación puede ser alta para la gente, la realidad es que la sanción penal por caer en esta ilegalidad es de hasta 12 años de cárcel.

Más en telegram

A través de una investigación de ABC Noticias, se pudo constatar que en la red social Telegram es fácil encontrar personas que ofrecen billetes de imitación y aseguran, son de la "mejor calidad" que existe en el mercado.

Les llaman billetes de imitación G5. Un vendedor contactado explicó, sin saber que hablaba con una reportera, que son billetes de 200 y 500 pesos y se caracterizan por su alta calidad.

"Manejo billetes clon con un 98% de parecido, la diferencia es que la tira no tiene plomo, si no sería como uno auténtico, ya que es la mejor calidad comercial.

"Puede pasar sin problemas en depósitos, en el Oxxo, y te doy la seguridad de que nadie se dará cuenta, nunca he tenido problemas con ello, puedes verlo en las referencias", se lee en el mensaje del vendedor, quien se identifica como Billetoros G5.

Los paquetes que ofertan en la red son de billetes de 200, 500 y hasta 1,000 pesos y los precios varían según la denominación del documento falso.

Con 800 pesos se pueden comprar 3 mil 200 pesos en billetes G5; con 1,300 se adquieren 5 mil 500 y con 2 mil pesos se pueden adquirir 8 mil 800 pesos de papel moneda falso.

El paquete más caro es de 8 mil pesos para recibir 30 mil en billetes G5. El vendedor asegura que se hacen envíos de paquetes a toda la república.

Para convencer al cliente de que no es una estafa, envía fotos y videos de sus supuestos clientes, quienes aseguran que el envío llegó en tiempo y forma y elogiando la calidad del producto.

"Los fondos de billetes tienen su origen en cuentas que clonamos de una base de datos, lo que genera un fondo considerable que luego se comercializa a precios inferiores. "Esta estrategia nos permite obtener ingresos mediante transferencias hacia nuestra cuenta o ya sea directo a un retiro sin tarjeta", se lee en los grupos.

En Marketplace también se encuentra la venta de billetes G5, y los datos que piden para realizar el envío son código postal, calle y número, colonia y/o municipio, nombre de quien recibe y teléfono, destacando entre los destinos municipios como Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila.

Además, las múltiples referencias de personas que han realizado esta venta ilegal son publicadas en TikTok donde se leen comentarios como "Me interesa", "¿Algún proveedor confiable?", "Quiero comprar G5", "Me ayudaron para comprar mi carro", "Ya no sé ni en qué gastar".

De acuerdo a información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la pena por circular dinero falso es de 5 a 12 años de prisión, acorde al Código Penal Federal.