De nueva cuenta: AMLO defiende a Donald Trump por investigación en su contra

De nueva cuanta, el presidente de la republica, defendió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues se rumoraba que este seria arrestado este pasado martes, pero esto nunca pasó.

AMLO aseguro que la teoría del arresto contra Trump seria para evitar que el mandatario pudiera presentarse para las próximas elecciones presidenciales, señalando que el propio AMLO también sufrió algo similar

Obrador señalo que este debe defender los derechos políticos aunque estos estén en el extranjero.

"Yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos, lo considero una injusticia, una atentado a la democracia", atajó.

"Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos (...) No querían los conservadores que yo fuera candidato a la presidencia. Era yo Jefe de Gobierno, entonces me fabricaron un delito, esto en contubernio con la Corte; con el presidente de la república, Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte y el entonces Procurador de la República, se pusieron de acuerdo, y me destituyeron", acusó.

El sábado 18 de marzo, Donald Trump anunció en su red social Truth Social que supuestamente sería arrestado, por lo que convocó a sus simpatizantes a llevar a cabo protestas en su favor.

A pesar de que el arresto en contra de Trump no se dio, la Fiscalía de Manhattan si esta investigando un soborno que Trump abría entregado a la actriz porno, Stephanie Clifford, esto para que no confesara que ella tuvo una relación con el magnate durante 20 años.