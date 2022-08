Deben de seguir procesos penales contra de Enrique Peña Nieto: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – "Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades que no presente nada, que la presente y que la autoridad lo resuelva" señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre las investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto.

Como se ha informado, este lunes la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene tres carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, una por el caso OHL, otra por lavado de dinero y la última por transferencias internacionales ilegales y por enriquecimiento ilícito.

Entrevistado al respecto, Andrés Manuel López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República, dio ayer a conocer esta información sobre las investigaciones que se desarrollan en contra del expresidente, como una respuesta a los cuestionamientos realizados en la conferencia de prensa Mañanera de ayer.

Acto seguido, el presidente leyó el comunicado de prensa de la FGR en el que se detalla las tres carpetas de investigación que mantiene la dependencia federal a cargo de Alejandro Gertz Manero, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Eso lo tiene que decidir la fiscalía, no me corresponde a mí. No es mi fuerte la venganza", aseguró López Obrador como respuesta a pregunta expresa sobre si le pedirá al exmandatario nacional regresar a México para responder las acusaciones en su contra.

Señaló que esta postura de no vengarse, no solo es en beneficio de Enrique Peña Nieto, sino también del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, "No solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Sino ya hubiéramos presentado denuncia en contra de Calderón, o en contra Fox, o de Zedillo o de Salinas".

Recordó que realizó una consulta pública en la que se preguntó a los mexicanos si se les juzgaba o no a los expresidentes de México, la cual no tuvo carácter vinculatorio, es decir careció de validez legal.