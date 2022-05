Dedica AMLO corrido "Somos más americanos" al gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO. – Con el corrido de los Tigres del Norte, "Somos más americanos", el presidente Andrés Manuel López Obrador, contestó al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien analiza la posibilidad de declarar "una invasión" a su territorio por la oleada de migrantes que ingresa a Estados Unidos por las fronteras de esa entidad.

Y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, analiza la posibilidad de declarar una "una invasión" en su territorio ante el arribo masivo de migrantes con lo que podría invocar poderes de guerra que le permitirían tener un mayor control sobre la frontera de su estado con México.

Al respecto, en la Mañanera de este jueves 5 de mayo, el presidente AMLO retomó de nueva cuenta las fuertes declaraciones del gobernador texano y solicitó a su equipo que presentará el video de la canción: "Somos más americanos", éxito de los Tigres del Norte.

"Me llamó la atención la declaración del señor gobernador (Greg Abbott, de Texas), lo respeto, pero creo que está mal en su política. Hable del corrido de los Tigres del Norte, que dice palabras más, palabras menos, "Yo no cruce la frontera, la frontera me cruzó"", señaló López Obrador.

Señaló López Obrador, que la difusión de la canción de los Tigres del Norte, ayuda a entender bien las cosas, "es como una clase y todas estas conferencias tienen que ver con la comunicación...y esta conferencia la ven muchos paisanos que los queremos".

López Obrador dijo que quiere a los paisanos que están en los Estados Unidos, "porqué son un ejemplo de trabajo, de fraternidad, de humanismo, porque son de los migrantes que más apoyan a sus familiares, de todos los migrantes, son los que envían más remesas a sus familias".

Previamente, AMLO criticó que el hablar mal sobre los migrantes, así como la xenofobia, se utilicen con fines electorales y afirmó que los dichos de Abbott sobre declarar una invasión de migrantes en Texas son "una exageración".

Aseguró que el gobierno federal no permitirá que se ofenda a los mexicanos que viven y trabajan "honradamente" en Estados Unidos y recordó que el país norteamericano se originó con la llegada de migrantes de todo el mundo.