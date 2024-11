Denuncian a empleadas de Presidencia Municipal de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Después de la agresión física de la que fue objeto Carmen Delia Vázquez durante la tarde-noche del martes a manos de varias mujeres al interior de la Presidencia Municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz, esta mañana la conocida muzquense acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, a fin de interponer formal querella por el delito de lesiones.

A esta querella se suma una más, interpuesta por la ciudadana Rosa Angélica Vázquez quien dijo ser hermana de Delia la cual también fue agredida física y verbalmente al intentar defenderla.

"La agresión fue directamente hacia mi ya que acudimos al ayuntamiento cerca de 20 gentes y entre un montón de mujeres (empleadas de presidencia) me atacaron a golpes", destacó la ofendida.

Agregó que Janeth N alias "Tronchatoros" es quien evitó que defendieran a la suscrita, -entre todas me agarraron, me doblaron la cabeza, tengo un esguince cervical de segundo grado, así como mordidas en el brazo derecho, no pude defenderme de ninguna manera porque eran muchas y porque yo no esperaba esta agresión- comentó la ciudadana.

"Nosotros íbamos subiendo las escaleras para asistir a la junta (sesión de cabildo), de ninguna manera agredimos verbalmente a nadie y hay testigos de ello, tengo videos donde nosotros íbamos en son de paz para escuchar la reunión porque en realidad es algo que nos interesa a todos", dijo.

Abundó, además -no es la primera junta de cabildo a la cual asisto para escuchar y ver de frente la situación-, el ataque fue muy sorpresivo, estas mujeres estaban como "perras" esperando atacar, apenas subimos y agarraron a las demás para que no se metieran y los golpes fueran todos hacia mí", dijo Delia Vázquez.

"Yo sentía que estaba a punto de desmayarme porque me faltaba el aire, me golpearon mi cabeza contra la pared 4 veces, yo tengo 2 esguinces cerebrales así, vine a buscar al médico legista y al Ministerio Público, pero no había absolutamente nadie.

Agregó que es una persona que se conduce de frente para decir lo que le parece y lo que no, -en cualquier administración lo he hecho sea del partido que sea yo defiendo mis derechos, mis necesidades, mis servicios básicos y esta no es la excepción-.

"Ahora bien si denuncio y saco a luz pública que hay fugas de drenaje, agua tirándose, todas las anomalías, creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacerlo".

Delia Vázquez mencionó "durante estos tres años, esta es la primera administración de la que he recibido amenazas, videos en mi contra, difamándome, metiéndose en mi vida privada, me han hecho de todo, pero no han podido callarme porque no estoy haciendo nada fuera de la ley, no estoy ofendiendo a nadie, no me estoy metiendo en la vida privada de nadie y, a las mujeres que me agredieron ni las conozco".

Finalmente externó -si yo he sabido que me están esperando para agredirme, claro que no me presento porque no iba a eso, yo iba a escuchar una sesión de cabildo pública- tengo miedo por la integridad de mi persona de tal manera que lo que, a mí, a mi familia o a mis propiedades les suceda es contra ellas y contra la administración, declaró públicamente.