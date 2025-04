Descartan sabotaje en Dos Bocas

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reconoció que hubo un accidente dentro de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, por lo que la producción tuvo que detenerse. Sin embargo, la mandataria negó que se tratara de un sabotaje.

Sheinbaum señaló que debido a un accidente dentro de la planta, Dos Bocas se encuentra detenida hasta resolver las problemáticas que no fueron especificadas, pero descartó que se trate de un sabotaje, pero pidió una investigación para descartar esta posibilidad.

“No es así como lo planteas y si gustan le pedimos a Víctor (Rodríguez, titular de Pemex)que venga a informar con todo detalle”, respondió a la reportera.

"Tiene que investigarse, opero no es así de que ‘ahora no sirve la refinería’, es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100 mil barriles diarios. No hay nada grave”, indicó.

#CirculaEnRedes | "No es un tema así como lo plantean", señala la presidenta @Claudiashein respecto a un presunto sabotaje en la Refinería Olmeca. Agrega que la refinería de Dos Bocas sigue produciendo: "actualmente está produciendo, la refinería estaba produciendo 100 mil… pic.twitter.com/UJjPe1fLA5 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) April 29, 2025

La refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).