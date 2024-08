Despiden a policías comunitarios atacados en Michoacán

Durante este pasado fin de semana, elementos de la Guardia Comunal de Coahuayana, en el estado de Michoacán, fueron atacados por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora las autoridades han identificado a los fallecidos por el atentado.

Las autoridades han identificado a los fallecidos como Mario M., Pedro H., Ángel C., Pedro C., David M., Francisco S., Luis C. y Uriel M., todos ya fueren despedidos por sus familiares y se les dio cristiana sepultura.

El líder de la Guardia Comunal, identificado como Héctor Zepeda, alias ´Comandante Teto´, estuvo presente en la misa y ofreció disculpas a las familias de los policías asesinados por los errores que derivaron en su fallecimiento.

Las autoridades relatan que mientras se realizaban patrullajes en las comunidades de La Presa y Salsipuedes, un camión monstruo de los sicarios ataco a los patrulleros, donde 7 perdieron la vida y uno más perecería en un hospital.

Coahuayana es un municipio michoacano perteneciente a la región conocida como Sierra-Costa. Colinda está cerca del estado de Colima y se conecta con zonas en conflicto como Tepalcatepec, Infiernillo y Tierra Caliente.