Detienen a dos por asesinato de periodista en Oaxaca

HERMOSILLO SONORA. – La Policía local de Salina Cruz en Oaxaca, capturó en flagrancia a dos de los presuntos asesinos del periodista Héber López, asesinado este jueves al salir de su lugar de trabajo; se les aseguró a los sicarios el arma con la que acabaron con la vida del comunicador.

Lo anterior se informó durante la conferencia de prensa Mañanera de Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo, Sonora, en la que el mandatario nacional aseguró que en su gobierno se esta mejorando el sistema de protección de periodistas.

AMLO, dijo que este asesinato: "no solo nos preocupa, nos ocupa" y aseguró que Alejandro Encinas, se reunirá con los familiares del periodista asesinado en Salina Cruz, Oaxaca.

En la Mañanera, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía informó que los detenidos fueron identificados ambos como Ricardo "N" y fueron asegurados por la policía municipal, tras escapar de la escena del crimen.

"No me gusta la frase, hay que buscar otra. La veo como 'autoritaria', como 'muy dura', 'facha', pero la gente sí la entiende muy bien. La frase es 'el que la hace, la paga'. O sea, no hay impunidad": AMLO al afirmar que no habrá impunidad en asesinato de Héber López

El pasado 9 de febrero el periodista Héber López publicó en la página de Facebook de "Noticias Web", una nota en la que precisaba cómo la exagente Arminda Espinosa intentaba mantenerse en cargo.