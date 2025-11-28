Diócesis de Piedras Negras activa protocolos ante denuncia de abuso sexual

La Diócesis de Piedras Negras emitió un comunicado oficial este 28 de noviembre, informando sobre una denuncia por presuntos abusos sexuales contra menores, ocurridos hace 18 años, que involucra a un sacerdote entonces incardinado en dicha diócesis. La denuncia fue recibida en mayo del presente año, y desde entonces se han tomado medidas conforme a los protocolos establecidos por la Santa Sede.

¿Qué ocurrió?

Según el vocero diocesano, Pbro. Cosme Alexis Cuesta Espinosa, se notificó de inmediato a las autoridades civiles competentes y se ha brindado acompañamiento a las personas denunciantes. Asimismo, se informó que el sacerdote señalado, Luis Efraín N., actualmente perteneciente a la Diócesis de Laredo, Texas, recibió medidas cautelares por parte de su obispo, Mons. Jaime Tamayo, tras ser notificado oportunamente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La diócesis subrayó que ha actuado con responsabilidad, procurando la privacidad de las víctimas y garantizando el adecuado desarrollo de los procesos civil y canónico. En el comunicado, se reafirma el compromiso de fortalecer los protocolos de protección de menores en todos los espacios eclesiales, con el objetivo de evitar que hechos dolorosos como este se repitan.

Además, se reiteró que los canales para recibir denuncias permanecen abiertos de forma permanente, invitando a la comunidad a acercarse con confianza, bajo la certeza de un proceso respetuoso y confidencial. La diócesis expresó su firme compromiso con la verdad, la justicia y la erradicación de estos delitos.

Finalmente, el mensaje concluye con una petición de oración por las víctimas, encomendándolas a María Inmaculada. El comunicado se enmarca en el contexto del Año Jubilar, reforzando el llamado a la reflexión y al compromiso comunitario frente a situaciones que vulneran la dignidad humana.