Diputada confiesa que usa ChatGPT para no leer las iniciativas

Una vez más, una diputada de nuestro país causó polémica por sus acciones a pesar de su posición privilegiada, ahora fue turno de la diputada plurinominal de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, quien en pleno congreso confesó que se apoya de la herramienta ChatGPT para legislar y evitar leer en su totalidad las misivas que llegan a la Cámara baja.

La diputada plurinominal por Morena, en representación de Monterrey y con máximo grado de estudios hasta la preparatoria, arremetió contra los diputados de oposición, quienes señalan a su bancada de no leer las iniciativas de la presidenta Sheinbaum.

La diputada aseguró que utiliza la herramienta ChatGPT para poder reducir el tiempo de lectura y así evitar gastar tanto tiempo leyendo las misivas.

La diputada de Morena se siente orgullosa de no leer las iniciativas:

"La IA me las resume en 15 minutos".

Y remata: "Actualícense, ignorantes".

Ahora legislar es copiar-pegar y ofender. Qué vergüenza.pic.twitter.com/v72sPXqaz1 — Renata Fierro (@RenataFierromx) June 26, 2025

'Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas', visiblemente molesta, 'Estos personajes del PRI no se han actualizado: no mencionan los avances que ha tenido la ciencia'. 'Si nosotros metemos esta iniciativa en una Inteligencia Artificial nos la puede dar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo. Te lo reduce hasta en 15 minutos'.

La diputada Olga Leticia Chávez tiene poca actividad dentro de la política del país. Entre 2016 y 2017, participó como promotora para el Partido Demócrata de Estados Unidos. Desde entonces no presenta actividad en la política nacional, según informó el Sistema de Información Legislativa.

Los diputados plurinominales ganan un total de 75 mil 763.18 pesos mensuales y cuentan con un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, proporcional a los días en que estuvieron en funciones.